Окупанти знову завдавали ракетних ударів по трьох громадах Дніпропетровщини, є постраждала
Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по трьох громадах на Дніпропетровщині, постраждала жінка, повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Напружені ніч і ранок. Уночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав", - написав Резніченко у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.
Він додав, що вранці ракетного удару ворог завдав Дніпровському району. Попередньо без постраждалих, але деталі з'ясовуються.
Також Резніченко зазначив, що ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов'язана.
"Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь вже утихомирили", - підсумував голова ОВА.