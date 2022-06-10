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07:44 10.06.2022

Окупанти знову завдавали ракетних ударів по трьох громадах Дніпропетровщини, є постраждала

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Окупанти знову завдавали ракетних ударів по трьох громадах Дніпропетровщини, є постраждала

Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по трьох громадах на Дніпропетровщині, постраждала жінка, повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружені ніч і ранок. Уночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав", - написав Резніченко у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

Він додав, що вранці ракетного удару ворог завдав Дніпровському району. Попередньо без постраждалих, але деталі з'ясовуються.

Також Резніченко зазначив, що ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов'язана.

"Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь вже утихомирили", - підсумував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська_область #ракетні_удари

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