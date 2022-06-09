Події

22:05 09.06.2022

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

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Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Знищили один із символів Сєверодонецька. Льодовий палац згорів. Рашисти закидали Льодовий снарядами. Вщент...", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він наголосив, що 5 тис. жителів міста більше не зможуть там відвідувати концерти.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Не пробачимо!" - наголосив він.

 

Теги: #льодовий #палац #сєвєродонецьк

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