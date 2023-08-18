Інвестиції

22:17 18.08.2023

EFI Group розпочала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Львівській області

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Інвестиційна компанія EFI Group почала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських (Львівська області, Стрийський район, Розділ, Грушевського, 33) в рамках програми соціальної відповідальності, повідомляється на сайті компанії.

У п'ятницю, 18 серпня, презентовано проєкт і підписано Меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту відновлення Палацу між EFI Group та органами влади регіону.

"Ми відчуваємо велику відповідальність і віримо, що саме зараз, під час війни,  тільки спільні зусилля органів влади, бізнесу та громадськості можуть зберегти наше минуле для майбутніх поколінь. З нашого боку EFI Group розуміє необхідність врахування та збереження історичної та культурної цінності пам’ятника архітектури, щоб зберегти автентичність та унікальні риси оригінального дизайну", - наголосив голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі.

Інвестор Ігор Ліскі наголосив, що завданням EFI Group є не лише відновити палац у його колишній величі, а й створити рентабельний проєкт, що сприятиме розвитку місцевої економіки та поповненню бюджету Роздолу.

"Ми впевнені, що відновлений палац може стати не лише архітектурним символом, а й центром культурних та комерційних подій, що приноситимуть користь місцевій громаді. Ми залучили експертів для аналізу можливих напрямів використання об’єкта та розробки збалансованого плану", - наголосив Ліскі.

Він також закликав громадськість поділитися своїми ідеями та вказати на напрями використання пам'ятки, які відповідають потребам і бажанням місцевої громади. Серед варіантів, які перебувають на стадії розгляду, створення сучасного реабілітаційного центру для військових, приватної школи англійського типу, готелю.

Пам'ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудований 1740 року в стилі французького ренесансу поміщиком Роздолу Міхалом Жевуським. У XIX столітті палац став родовою спадщиною родини Лянцкоронських. За радянських часів функціонував як філія одного із санаторіїв Моршина, у роки незалежності до 2004 року перебував у власності "Укрпрофоздоровниці", потім приватної фірми, яка довела його до розрухи. У 2017 році Верховний суд повернув палац державі, у 2022 році палац перейшов під управління Фонду держмайна.

У червні 2023 року проведено приватизаційний аукціон, переможцем якого визнано ТОВ "МЗ Одеська" (#44246776), засновником якого є EFI Group, кінцевий бенефіціар - Ігор Ліскі. Заключна вартість приватизаційного договору 15 млн 984 тис. грн.

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована 2007 року, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування - healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів компанії - підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.

 

 

 

 

Теги: #палац #відновлення #efi_group

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