У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти відступили

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, українській армії вдалося змусити окупантів відступити, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників", - написав Гайдай у телеграмі в четвер.

Він уточнив, що окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ із великокаліберних установок, які "пробивають навіть бетон". "Містянам вкрай небезпечно перебувати (у місті - ІФ), навіть у укриттях. Боїв усередині та навколо міста немає", - наголосив Гайдай.

За його словами, зараз точаться бої у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

"Через спеку рівень води в річці Сіверський Донець упав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, у разі чого будемо діяти на випередження", - додав він.