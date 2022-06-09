Події

20:16 09.06.2022

Трохи більше половини українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі збереження воєнної загрози

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Трохи більше половини українців планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі збереження воєнної загрози

Трохи більше половини українців (54,7%) планують майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі, якщо активні бойові дії в країні будуть припинені, однак воєнна загроза з боку РФ зберігатиметься, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з пресрелізом КМІС, оприлюдненим у четвер, майбутнє своїх дітей та онуків в Україні, за умови укладання перемир'я та збереження воєнної загрози з боку РФ, бачать лише 54,7% українців.

У разі ж, якщо активні бойові дії триватимуть у такому ж вигляді, як і зараз, то майбутнє своїх дітей та онуків усередині країни бачать лише 42,9% українців.

При цьому зі зміною влади в Росії на демократичну планувати майбутнє дітей та онуків в Україні згодні 76,8% українців.

"Приблизно однаково впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО або отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%), так і капітуляція та роззброєння Росії (84,5%)", - йдеться в релізі.

У ньому уточнюється, що жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. Зокрема, у разі встановлення перемир'я 57,1% чоловіків погоджуються планувати майбутнє дітей або онуків в Україні порівняно з 52,7% жінок.

Зазначається, що чим далі на захід, тим менший зв'язок між небезпекою та плануванням майбутнього в Україні.

"Наприклад, у разі продовження війни, планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців Сходу, 38,8% мешканців Півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей, 48,5% мешканців західної України", - наголошують соціологи.

Вони додають, що серед мешканців східної України помітно більш високе бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном, незалежно від розвитку подій: про такий намір заявили 4,3% мешканців Сходу, 1,8% мешканців Півдня, 1,5% мешканців Центру та 1% мешканців Заходу.

Соціологічне дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 18 травня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів віком 18 років та старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична помилка вибірки не перевищує 2,4%.

 

 

 

Теги: #діти #війна #соцопитування

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