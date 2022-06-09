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20:03 09.06.2022

Подоляк: Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій проти РФ неприпустимі на тлі підготовки анексії півдня та сходу України

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Подоляк: Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій проти РФ неприпустимі на тлі підготовки анексії півдня та сходу України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-які розмови про можливість послаблення санкцій проти РФ неприпустимі на тлі підготовки анексії півдня та сходу України.

"Будь-які розмови про можливість ослаблення санкцій щодо РФ на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь", - написав Подоляк у твіттері в четвер.

За його словами, Кремль "має розуміти ціну кожного свого наступного кроку".

 

 

 

Теги: #санкції #реакція #послаблення

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