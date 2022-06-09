Німеччина надасть Україні EUR3,5 млн на закупівлю техніки для ремонту електромереж і ще до EUR22,5 млн кредитів від KfW

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини надасть НЕК "Укренерго" EUR3,5 млн на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство розвитку сприятиме наданню до EUR22,5 млн кредитів банківською групою KfW, повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен після зустрічі із міністром енергетики Германом Галущенком.

"Ми також підтримуємо повну інтеграцію України в ENTSO-E", - наголосила посол у повідомленні публікації у твіттері у четвер.

У свою чергу Міністерство енергетики України уточнило, що Німеччина, зокрема, готова надати Україні допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів), здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи.

"Анка Фельдгузен зазначила, що українська енергетична сфера користується надзвичайною підтримкою німецького уряду і Німеччина готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів). Їх встановлення сприятиме збільшенню можливостей для експорту електроенергії з України до Європи", - зазначило Міненерго на своєму сайті.

За інформацією відомства, сторони також обговорили поточний стан енергетики України, ситуацію на ринку газу, плани накопичення пального для проходження опалювального періоду та необхідність звільнення окупованої російськими військами Запорізької АЕС для гарантування ядерної безпеки регіону.

"Українська електроенергія допоможе країнам Європи замістити російські енергоносії. Після синхронізації з ENTSO-E ми вже розпочали експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Проте ми маємо значний потенціал для збільшення обсягів постачання", - зазначив на зустрічі міністр енергетики України, слова якого наведено на сайті міністерства.

Як повідомило НЕК "Укренерго" 8 червня, оператори систем передачі Континентальної Європи дали ствердну відповідь на запит "Укренерго" щодо відновлення експорту електроенергії з України.

"Сьогодні енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації з ENTSO-E, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не здійснюються. Проте і українська, і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним", – заявили в компанії.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E.

Наразі експорт через викуп потужності міждержавних перетинів здійснюється до Молдови та Польщі загалом до 816 МВт.