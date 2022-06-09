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15:27 09.06.2022

Венедіктова: Наразі 104 осіб підозрюють у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду

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Венедіктова: Наразі 104 осіб підозрюють у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася із Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування злочинів в Україні.

"Серед фокусів уваги нашої розмови з комісарами та слідчими, зокрема, результати наших розслідувань на сьогодні: 104 підозрюваних у воєнних злочинах та вісім справ, переданих до суду, також маємо три вироки. Обговорили також масштаби незаконного переміщення людей, сексуальне насилля та обмеження свободи слова на окупованих територіях, а також питання дотримання прав військовополонених", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Крім того, генпрокурор обговорила з членами комісії та слідчої групи роботу українських органів правопорядку і правосуддя та міжнародного юридичного фронту щодо розслідування та переслідування злочинів, які скоюють під час повномасштабної агресії РФ проти України.

"Дуже важливо, що Комісія наразі на нашій землі і збиратиме правду про війну в Україні: докази злочинів, порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права. Її звіт на Генасамблеї ООН та Раді ООН з прав людини буде ключем для розуміння всього світу про жахи і звірства, які кояться в центрі Європи у 21 столітті. Тож ми готові допомогти Комісії інформацією і даними та всіляко сприяти її роботі", - наголосила Венедіктова.

Теги: #венедіктова #воєнні_злочини

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