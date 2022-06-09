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12:11 09.06.2022

Польські САУ "Краб" готові до виконання завдань на фронті - Резніков

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Польські САУ "Краб" готові до виконання завдань на фронті - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність до виконання завдань самохідними артилерійськими установками "Краб", які Україна отримала в Польщі.

"Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 - це п’ятий вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - написав Резніков у фейсбуці в четвер.

За його словами, Міноборони вже забезпечило постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. "Запаси снарядів цього калібру вже на 10% перевищують запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища за радянські зразки, тому менший розхід", - розповів глава відомства.

Одночасно до ЗСУ було поставлено понад пів сотні гармат інших великих калібрів, а також снарядів до них, які становлять уже понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення. В Україну за цей час поставлено десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, а також сотні мінометів та сотні тисяч пострілів до них.

"Щодо артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил на 90%. На 100% ця початкова потреба буде закрита протягом одного-двох тижнів. Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба", - зазначив Резніков.

Наприкінці травня польські ЗМІ повідомили, що Польща передала Україні 18 сучасних самохідних 155-мм гаубиць "Краб", а раніше Франція передала шість одиниць подібних гаубиць Caesar.

Польська армія використовує "Краб" кілька років. Контракт з українським ВПК було укладено у 2016 році, він передбачав постачання майже 100 гаубиць. Два роки тому Міноборони Польщі оновило контракт та замовило більше зброї. "Краби" виробляє компанія Huta Stalowa Wola, гармата калібру 155 мм є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби становить 40 км із базовим боєкомплектом. Швидкострільність - 6 пострілів за хвилину.

 

Теги: #польща #міноборони #зброя #резніков
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