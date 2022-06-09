ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи та занизили ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року "Більшовик") на суму понад 1 млрд грн, повідомляє пресслужба ДБР.

"У межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулося за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема, звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Ці дії завдали значних економічних збитків державі, зазначають у ДБР. Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 358 КК України (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до п’яти років.

Досудове розслідування триває.