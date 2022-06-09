Події

11:25 09.06.2022

ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

1 хв читати
ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи та занизили ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року "Більшовик") на суму понад 1 млрд грн, повідомляє пресслужба ДБР.

"У межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулося за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема, звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Ці дії завдали значних економічних збитків державі, зазначають у ДБР. Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 358 КК України (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

 

Теги: #дбр #більшовик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 08.06.2022
ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

16:44 02.06.2022
ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

16:43 31.05.2022
Арештовано активи "Татнафти" в Україні - ДБР

Арештовано активи "Татнафти" в Україні - ДБР

15:31 26.05.2022
ДБР ініціює передачу ЗСУ 700 кг тротилу, вилучених у рамках кримінального провадження

ДБР ініціює передачу ЗСУ 700 кг тротилу, вилучених у рамках кримінального провадження

15:27 26.05.2022
ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн

ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн

16:03 18.05.2022
ДБР перевіряє заступника гендиректора ЧАЕС на предмет роботи з окупантами

ДБР перевіряє заступника гендиректора ЧАЕС на предмет роботи з окупантами

17:06 16.05.2022
ДБР розслідує привласнення низки обленерго в Україні наближеними до Кремля представниками групи "Лужники" – ЗМІ

ДБР розслідує привласнення низки обленерго в Україні наближеними до Кремля представниками групи "Лужники" – ЗМІ

12:32 06.05.2022
ДБР викрило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатися шпигунством

ДБР викрило у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатися шпигунством

16:53 04.05.2022
ДБР ініціювало націоналізацію майже 200 російських вагонів у Житомирській області

ДБР ініціювало націоналізацію майже 200 російських вагонів у Житомирській області

14:48 30.04.2022
Суд в Україні заарештував 51 білоруську вагон-цистерну

Суд в Україні заарештував 51 білоруську вагон-цистерну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

ОСТАННЄ

Київрада звернеться до уряду для створення у столиці військового кладовища - Кличко

Кількість убитих та поранених унаслідок нічних ворожих обстрілів Харкова збільшилася - ДСНС

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Уся Україна допомагає укріплювати оборону в Запорізькій області – голова обладміністрації

Єврокомісар Ленарчич відвідав Ірпінь

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

Українська фундація громадського здоров'я створила платформу SafeWomenHUB для допомоги жінкам із дітьми та дівчатам

Ідея реєстру олігархів втратила актуальність - глава НАПК

26 тис. українських вчителів переїхали за кордон через війну - Шкарлет

Посол Великої Британії відвідала Бучу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА