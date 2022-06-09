Події

07:15 09.06.2022

Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

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Шмигаль: Дякую Роберті Мецолі та Європарламенту за солідарність з українським народом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував голові Європарламенту Роберту Метсолу та Європарламенту за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

"Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС! Депутати схвалили відповідну резолюцію, що закликає також надати Україні необхідну зброю для боротьби з агресором. Дякую Роберту Метсолу та Європарламенту за солідарність з українським народом. Разом переможемо!", - написав Шмигаль у твіттері в ніч на четвер.

 

Теги: #єс #шмигаль #вдячність
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