Тільки повернення України до Донецька поверне туди мирне життя та великий футбол – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише повернення України до Донецька та низки інших тимчасово окупованих українських міст поверне туди мирне життя та великий футбол.

Як зазначив глава держави, рівно 10 років тому цього дня розпочався чемпіонат Європи з футболу "Євро-2012", який об'єднав українців та європейців. При цьому футбольні матчі проводились у різних містах Польщі та України, зокрема в українському Донецьку на "Донбас-Арені".

"Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об'єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат, з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, і навіть з частини територій Грузії. Просто знущання над людьми, які всі прекрасно пам'ятають", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу.

За його словами, ще 10 років тому Донецьк був сильним розвиненим українським містом, "а потім прийшла Росія і принесла якраз такого неадекватного рівня ідеї". "І тепер це місто – привид, яке втратило більшість людей та всі перспективи", - сказав президент.

"Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор, тільки український закон означатимуть для цих територій та міст нормальне життя, яке там було – мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, принесе туди нові матчі команд світового рівня на "Донбас-Арену", - наголосив він.