Події

07:07 09.06.2022

У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля нашого Донбасу

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У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля нашого Донбасу

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих за всю війну.

"Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби – 105-го доби повномасштабної війни – залишається епіцентром протистояння на Донбасі", - сказав він у відеозверненні в середу ввечері.

"Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих у цій війні", - сказав також він.

За словами Зеленського, він "вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу".

Теги: #донбас #сєвєродонецьк #битва
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