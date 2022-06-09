Події

07:05 09.06.2022

Палата представників США ухвалила пакет законопроєктів для контролю над зброєю

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Палата представників США ухвалила пакет законопроєктів для контролю над зброєю

Палата представників США в середу ухвалила пакет законопроєктів про контроль над зброєю, які були внесені на розгляд після масових розстрілів у Буффало (штат Нью-Йорк) та Ювальді (штат Техас).

Пакет, який одержав назву "Закон про захист наших дітей", був ухвалений 223 голосами "за", 204 законодавці виступили "проти", один республіканець утримався від голосування.

Законопроєкти підвищують мінімальний вік на купівлю напівавтоматичної зброї з 18 до 21 року. Крім того, вони забороняють цивільне використання магазинів ємністю понад 15 набоїв.

Також встановлюються вимоги, що регулюють зберігання вогнепальної зброї у житлових приміщеннях, та передбачено кримінальні покарання за їх порушення.

Пакет законопроєктів тепер має надійти на голосування до Сенату, де для проходження йому необхідно набрати 60 голосів.

Як повідомлялося, в середині травня озброєний юнак вчинив стрілянину в супермаркеті міста Буффало, в результаті загинуло 10 людей, ще троє отримали поранення. Через менше двох тижнів ще один юнак вчинив стрілянину у початковій школі в Ювальді, загинула 21 особа, з яких 19 дітей. Обом стрільцям було по 18 років.

 

 

Теги: #сша #зброя #голосування #законопроєкт
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