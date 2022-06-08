Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники Російської Федерації не сядуть за стіл переговорів щодо припинення війни, поки відчувають свою силу.

"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", - заявив Зеленський, під час виступу за допомогою відеозв'язку перед учасниками Yale SEO Summit у середу.

За словами президента, Росію можна послабити шляхом проведення проти неї потужної санкційної політики.

"Ми (українці – ІФ) послаблюємо її армію, воюючи з нею на нашій землі. І потихеньку штовхаємо їх назад. Тому жодних кроків назад з нашого боку у нас не повинно бути... І весь світ це може. Потужна санкційна політика. Ви це точно можете. Якщо запроваджується відключення від SWIFT, то потрібно відразу блокувати всю банківську систему (Росії - ІФ) Не можна ввести половину (санкцій - ІФ) і чекати результату - як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне – незалежність", - наголосив він.

Він зазначив, що енергетична, продовольча, інфраструктурна незалежність є дуже важливими.

"Не може одна країна диктувати всьому світу. Якщо так буде, то Україна не витримає. А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа – ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", - сказав президент.