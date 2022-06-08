Заарештовано майно підприємств РФ та Білорусі вартістю понад 600 млн грн

Офіс генерального прокурора повідомляє про арешт майна російських та білоруських підприємств - 420 залізничних вагонів та матеріальних цінностей вартістю понад 600 млн грн.

"Офіс генерального прокурора забезпечив накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальних цінностей на суму понад 130 млн грн, що належать підприємствам РФ та РБ", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у середу.

За інформацією прокуратури, слідство встановило, що посадовці російських та білоруських підприємств у 2022 році ввезли на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувалися з порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження зазначеного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації надалі Офісом генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість заарештованого майна становить понад 600 млн грн", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що наразі товарно-матеріальні цінності - добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передані до управління АРМА.

Досудове розслідування проводить Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

"Бюро економічної безпеки України продовжує оцінку товарів, що перебувають у вагонах. Загальна вартість заарештованих вагонів становить понад 15 млрд грн. Вартість товарно-матеріальних цінностей у вагонах оцінюється в 3 млрд грн. Загалом БЕБ забезпечило накладення арешту на активи Росії та Білорусі на суму близько 30 млрд грн. Системно працюємо за цим напрямом і щодня збільшуємо цю суму на декілька мільйонів. Усі активи країни-агресора мають працювати для відновлення українських міст та відновлення економіки України", - наведено на сайті БЕБ слова його директора Вадима Мельника.