Інтерфакс-Україна
Події
19:38 01.12.2025

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

1 хв читати
13 людей дістали поранень у Херсонській області внаслідок російських обстрілів у понеділок, 1 грудня, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 01 грудня 2025 року російська армія атакувала населені пункти області артилерією, зокрема реактивною, мінометами та дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано 13 жителів області", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі облпрокуратури.

Повідомляється, що близько 06:00 ранку військові РФ вдарили по Чорнобаївці, там дістали поранень шестеро цивільних жителів. У Бериславі орієнтовно о 08:00 ранку на одній з вулиць спрацював вибуховий пристрій – поранення отримав чоловік, який проїжджав повз. О 09:00 окупанти спрямували FPV-дрони на вулиці Херсона; внаслідок вибухів, травмувалося п’ятеро людей, серед них співробітник поліції. Вдень ворог також дроном атакував цивільний автомобіль у селі Урожайне, важку травму отримав літній чоловік.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #херсонська_область #прокуратура #обстріли

