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15:30 08.06.2022

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

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КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

Конституційний Суд України визнав неконституційною норму Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає закриття кримінального провадження у разі набуття чинності законом, який скасовує кримінальну відповідальність за це діяння.

"8 червня Другий сенат КСУ ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою Кротюка Олександра Володимировича щодо відповідності Конституції України положення пункту 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо "набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою", - йдеться у повідомленні КС, розміщеному у середу у телеграм-каналі.

У КС повідомляють: "Суд визнав оспорюваний припис Кодексу таким, що не відповідає Конституції України".

Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Городовенко.

Текст рішення та його резюме буде розміщено на офіційному вебсайті суду 9 червня 2022 року.

 

Теги: #кпк #ксу #конституційний_суд
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