В Раді бізнесу підтримують законопроєкт №12439 зі сподіванням на зниження тиску правоохоронців на бізнес

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження", ініційований Радою підтримки підприємництва при президенті України.

"Це останній з 7 кроків, який перша Рада Бізнесу поставила в to-do лист. Нарешті законопроект №12439 після багатьох запеклих баталій був підтриманий комітетом. Він надає бізнесу багато інструментів для захисту", – прокоментував це рішення член першого та другого склади Ради, засновник та очільник Ajax Systems Олександр Конотопський у Facebook..

Він нагадав, що цей законопроєкт має вирішити проблему арешту коштів без визначеного строку, обмежуючи його 4 місяцами з можливістю продовження лише за вмотивованою ухвалою суду, а також вводить запобіжники для невідкладного обшуку: обов’язкове повідомлення власника майна/приміщення про судове засідання з "легалізації", право бути присутнім, залучати свідків і подавати докази відсутності невідкладності, а також право апеляційного оскарження ухвали про легалізацію.

Серед інших переваг документу Конотопський назвав можливість не тільки слідчому чи прокурору, а й іншим сторонам – захисту та бізнесу ставити запитання потерпілому, введення зобов’язання слідчого вчасно ухвалювати постанову про те, що певний об’єкт є доказом, а також вносити усе, що вилучається під час обшуку, в протокол, щоб це потім могло стати доказом у суді.

"Суд отримав більше прав — може викликати свідків, експертів, розглядати речі під час ухвалення рішень про арешт майна чи інші заходи… Якщо суд уже відмовив в арешті чи запобіжному заході, правоохоронці не зможуть подавати ті самі клопотання знову без нових підстав… Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів тепер має розглядатися максимум 15 днів… Якщо арешт майна скасовано, повернути його власнику треба не пізніше ніж за 30 днів", – навів інші плюси законопроєкту член Ради підтримки підприємництва.

За його словами, дані про кримінальне правопорушення за 191 ККУ (привласнення або розтрата чужого майна), тепер вносяться в реєстр лише тоді, коли є достатньо підстав та виключно керівником органу прокуратури, що обмежує практику відкриття справ для кількісних показників, або з надуманих підстав.

Цей пункт розкритикував у коментарях під постом голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабунін. Він вважає, що це політичне обмеження діяльності Бюро економічної безпеки.

Шабунін також висловив сумніви, що всі перераховані "плюси" будуть збережені в тексті документу, який поки відсутній, на що Конотопський повідомив, що фінальний документ з урахуванням правок з голосу очікується у понеділок, 1 вересня.