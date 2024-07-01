Київський КПК прогнозує можливість зупинки комбінату за відсутності бронювання незамінних працівників

Містоутворююче підприємство Обухова (Київська обл.) Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК) прогнозує можливість призупинення роботи підприємства у разі тотальної мобілізації працівників-чоловіків, яких неможливо замінити жінками, що крім відсутності необхідної продукції у споживачів може спричинити складність функціонування всієї Обухівської громади.

"Великий бізнес, зокрема Київський картонно-паперовий комбінат австрійського Pulp Mill Holding, вже моделює наслідки кадрового дефіциту. Побоювання залишитися без здатності забезпечувати необхідні виробничі процеси підприємства через нестачу персоналу, не безпідставні – наразі у лавах ЗСУ кожен 10-й співробітник комбінату. На дільницях, де раніше працювали переважно чоловіки, сьогодні можна побачити жінок, адже ККПК розпочав програми з професійного навчання, завдяки яким можна опанувати нову професію за рахунок підприємства – наприклад, водійки навантажувача", – розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ККПК.

Водночас, наголошують на комбінаті, є працівники, замінити яких складно, а іноді й неможливо. Зокрема, щоб стати машиністом папероробної або карторобної машини, необхідно близько п'яти років, оскільки потрібно опанувати низку поетапних робіт.

У пресслужбі ККПК наголосили, що незамінність професіоналів паперової галузі обумовлена і тим, що виробництво паперу пов'язане з підвищеним рівнем шуму, температури, вологості та вібрації, тому люди, які працюють у цехах, повинні бути фізично витривалими.

"На підприємстві є й професії, де, за вимогами охорони праці, можуть працювати лише чоловіки. Тому варіант заміни їх жінками неможливий. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво", – припускають на комбінаті.

При цьому, прогнозують у компанії, окрім того, що споживачі залишаться без санітарно-гігієнічної продукції, а великі виробники українських товарів без картонної тари, зупинка підприємства може кардинально вплинути на життя Обухівської громади.

"До складу Обухівської міської територіальної громади входить 25 населених пунктів: 24 села та місто Обухів. Із 50 тис. осіб населення понад 2 тис. працює на Київському КПК, і у 2023 році третину кошторису громади становили податки ККПК. Тому призупинення діяльності комбінату загрожує важкими наслідками", – цитують у пресслужбі секретаря Обухівської міськради Ларису Іллєнко.

За її словами, у цьому випадку значно зменшяться надходження до місцевого бюджету, що вплине на соціально-економічний розвиток громади та торкнеться практично всіх галузей, зокрема освіти та медицини.

"У сфері ЖКГ виникне проблема з очищенням побутових стоків. Зникне опалення у багатоквартирних житлових будинках – споживачах підприємства, а це понад 20 тисяч абонентів. Але хочеться сподіватися, що громада зможе і надалі розраховувати на плідну співпрацю з комбінатом", – вважає вона.

"З огляду на складні умови мобілізації, Київський картонно-паперовий комбінат стоїть перед серйозними викликами. Відповідь на питання, чи зможе підприємство зберегти свою стабільність і надалі залишається відкритою. Чи зможемо подолати кадровий голод і продовжувати роботу, покаже час", – резюмують у пресслужбі Київського КПК.

Київський КПК – головне підприємство однойменної групи компаній, одного з найбільших підприємств Європи щодо випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. працівників.

Як повідомлялося, у 2023 році комбінат випустив продукції (гофротари, паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення, литої тари для яєць) на 7 млрд 568 млн грн, а в січні-травні поточного року - на 3 млрд 173 млн грн.

Власником комбінату є австрійський Pulp Mill Holding.