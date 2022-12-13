Київський КПК першим в Україні налагодив випуск тонкого паперу для пакетів-саше під продукти

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК Обухів Київської обл.) налагодив випуск тонкого білого крафтового паперу для виготовлення пакетів-саше, які використовуються переважно для пакування харчових продуктів (хлібобулочні вироби, хот-доги, сандвічі, тістечка), повідомили на підприємстві у фейсбуці у понеділок.

Згідно з повідомленням, першу партію було випущено в листопаді.

"Вибір нового виду продукції невипадковий, адже попит на такий папір на сьогоднішній день високий, проте в нашій країні жодне з підприємств паперової галузі дотепер його не виробляли. В Україну він імпортується переважно з країн Скандинавії", - наголошується в повідомленні.

За словами головного технолога комбінату Єгора Кузнєцова, що наводяться в повідомленні, сировиною служить виключно імпортна вибілена целюлоза.

"Додавання будь-яких хімікатів для цього виду продукту суворо регламентується органами держконтролю, оскільки у готовому виробі він має безпосередньо контактувати з їжею. Тому при виробництві не використовують ніяких відбілювачів, наповнювачів, утримувачів тощо. До складу входить лише клей на основі жирних кислот. Наша продукція відповідає сертифікації харчової безпеки – ISO 22000", - зазначає він.

Комбінат уточнює, що підготовка до випуску нової продукції тривала близько року, були потрібні консультації австрійських партнерів, але для перших клієнтів результати пробної партії виявилися задовільними.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі комбінату, новий папір випускається на наявному устаткуванні, а сировину (білену целюлозу) комбінат використовує і для випуску інших видів продукції, тому дефіциту немає. Комбінат імпортує целюлозу зі скандинавських країн, переважно з Фінляндії, а також із країн Південної Америки.

У пресслужбі поки не уточнюють заплановані обсяги випуску такого паперу, зазначаючи, що вони залежатимуть від попиту.

"Ціна паперу зараз формується, оскільки залежить від багатьох факторів (вартість сировини, обсяги тощо). Але серед конкурентних переваг – виготовлення паперу в Україні, оскільки сьогодні значно ускладнена логістика для імпорту та існують ризики для вантажів, пов'язані з військовими діями, що впливає на ціну паперу, що ввозиться", - зазначили агентству в пресслужбі.

У повідомленні також наголошується, що для комбінату впровадження нових видів продукції – не лише освоєння нових ринкових сегментів, а й ефективне використання обладнання та збереження робочих місць на тлі стагнації ринку.

Київський КБК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні-2022 комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.