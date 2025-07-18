Виробник продукції ТМ "Рута" за 6 міс. прискорив темп приросту виробництва до 30%

Великий український виробник паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення ТМ "Рута", керуючою компанією якого є АТ "ВГП" (Луцьк), в січні-червні 2025 року випустив продукцію на 939 млн грн, що на 30,4% перевищує обсяги аналогічного періоду 2024 року.

Згідно зі статистичними даними асоціації "УкрПапір", наданими агентству "Інтерфакс-Україна", таким чином за підсумком півріччя компанія прискорила темп приросту виробництва до аналогічного періоду минулого року (за п'ять місяців він складав 15,6%).

В натуральних показниках, зокрема, виробництво туалетного паперу в рулончиках за цей період зросло на 15,4% - до 39,8 млн шт., в пачках – на 22%, до 11 млн аркушів.

Крім того, компанія виробила 9,8 млн рулонів паперових рушників (на 2,5% менше) та 10,3 млн аркушів таких рушників (лідером з випуску такої целюлозної продукції є Київський КПК, який відповідно випустив 16,9 млн рулонів та 364 млн аркушів)

Водночас "ВГП" є лідером з випуску столових серветок – за січень-червень вироблено 12 млн пачок (на 32% більше), тоді як Кохавинська паперова фабрика (друге місце) – 3 млн пачок.

За даними "УкрПапір", всього основні підприємства галузі, які надали дані асоціації, за перше півряччя, зокрема, виготовили 292,2 млн рулончиків туалетного паперу (+4,4%), з яких целюлозного – 121 млн шт. (на 21,5% більше), 29,7 млн рулонів парових рушників (на 3,5% більше), з них целюлозних – 28,6 млн рулонів.

Столових серветок виготовлено 18,5 млн пачок – на 16,8% більше.

"ВГП" випускає санітарно-гігієнічну продукцію на основі целюлози з привізного паперу-основи. В портфелі компанії - серветки сухі та вологі, туалетний папір, паперові носові хустки, кухонні рушники. Асортимент налічує понад 180 найменувань.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "ВГП" випустило продукції на 1,75 млрд грн, що на 8,7% більше, ніж у 2023 році.