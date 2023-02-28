Жидачівський ЦПК першим в Україні розпочав випуск офісного паперу з макулатури - комбінат

Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (ЖЦПК, Львівська обл.) розпочав виробництво нового у галузі виду офісного паперу – екопаперу графічного призначення з переробленої макулатури.

"Передусім, це екологічний вид паперу, що дозволяє економити лісові ресурси, що використовуються у виробництві целюлози для білого офісного паперу, при цьому за щільністю наш папір практично аналогічний офісному білому", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" маркетолог комбінату Ольга Козакова.

За її словами, екопапір пройшов випробування у повному циклі документообігу на промислових та комерційних підприємствах: від застосування для листа до друку на принтерах рахунків та договорів, товарно-транспортних накладних та інших документів, а також повнокольорового друку офсетним способом у друкарні.

Папір ТМ "Ecooffice" ("Екоофіс"), що отримав назву кольору "Біла ніч", машинної гладкості, виробляється в рулонах та листах із повним замкнутим виробничим циклом: переробка вторсировини (макулатури), виготовлення паперу, флатування та упаковка.

Серед конкурентних переваг Козакова відзначила також широкий спектр її застосування (для дому та офісу, в поліграфії, HoReCa), гарне зчеплення при написанні, нейтральний колір.

Вона утрималася від конкретного порівняння цін на екопапір з іншими видами офісних паперів, враховуючи їхню різноманітність, але зазначила, що вона дешевша за найбільш поширені види офісного білого паперу.

При цьому ЖЦПК оцінює попит на цей вид продукції як зростання з урахуванням економії витрат на офісний папір, зростання обсягів електронної комерції та послуг доставки.

Козакова повідомила, що наразі представлений в Україні білий офісний папір – це імпорт, зокрема і з Китаю, або, можливо, закупівля паперу в аркушах чи рулонах та фасування в Україні під "своїми" брендами.

"Тому застосування офісного екопаперу нашого комбінату дозволить підприємствам значно знизити витрати на закупівлю паперу та підтримати національного виробника", - наголосила маркетолог ЖЦПК.

Заснований 70 років тому Жидачівський ЦПК, як комбінат повного замкнутого циклу виробництва, переробляє макулатуру та випускає папір, картон, гофрований картон та гофротару, обгортковий папір марки Е, литу тару (лоток для 30 шт. яєць).

Має потужності паперового виробництва (папір-основа для гофрування, картон-лайнер, обгортковий папір) 43 тис. тонн на рік, картонного виробництва – 50 тис. тонн, гофрокартону та гофроупаковки – 120 млн кв. м, литої тари – 52 млн шт. на рік.

Комбінат працює з українськими та європейськими постачальниками макулатури, проводить ретельний вхідний контроль якості під час її прийому.

Жидачівський ЦПК у 2022 році випустив товарну продукцію на 510,8 млн грн, що на 23,1% більше, ніж роком раніше.