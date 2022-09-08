Події

18:06 08.09.2022

Заарештовано активи 169 об'єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн

2 хв читати
Заарештовано активи 169 об'єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн

Національна поліція України повідомляє про арешт активів 169 об'єктів нерухомості на суму понад 10 млрд грн, які належать колишньому депутату Держдуми РФ.

"Накладено арешт на активи 169 об'єктів нерухомості на суму понад 10 млрд грн. Кінцевим бенефіціарним власником арештованого майна є російський паперовий магнат та ексдепутат Держдуми РФ, який займався бізнесом на території України", - йдеться у повідомленні Нацполіції на сайті у четвер.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції України, посадовці підприємств налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Під час міжнародної співпраці встановлено, що після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського Союзу. Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України", - наголошується у повідомленні.

За інформацією Нацполіції, в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості більше ніж на 10 млрд грн.

"Планується передача заарештованих активів в управління АРМА. Кошти, отримані від реалізації активів, пов'язаних із РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про арешт корпоративних прав та майна підприємств на суму понад 1 млрд грн, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ.

У повідомленні не зазначалося ім'я ексдепутата Держдуми. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Крупчака.

Теги: #арешт #нерухомість #активи #папір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 08.09.2022
Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

19:15 07.09.2022
Київський КПК дивується з приводу інформації про арешт активів, звернувся до правоохоронців за роз'ясненням

Київський КПК дивується з приводу інформації про арешт активів, звернувся до правоохоронців за роз'ясненням

17:06 07.09.2022
Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

18:08 06.09.2022
Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

16:40 06.09.2022
ВР заборонила використання азбесту у будівництві

ВР заборонила використання азбесту у будівництві

11:38 06.09.2022
Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

10:41 06.09.2022
В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

14:38 05.09.2022
Заарештовано активи компанії, підконтрольної псевдоголові Херсонської області Сальдо - СБУ

Заарештовано активи компанії, підконтрольної псевдоголові Херсонської області Сальдо - СБУ

13:34 05.09.2022
В Умані розпочато розслідування за фактом самовільного будівництва 17 об'єктів нерухомості, 6 із яких - у зоні могили цадика Нахмана

В Умані розпочато розслідування за фактом самовільного будівництва 17 об'єктів нерухомості, 6 із яких - у зоні могили цадика Нахмана

14:40 03.09.2022
Уряд зробив крок до стягнення активів ексглави МВС Захарченка - Мінекономіки

Уряд зробив крок до стягнення активів ексглави МВС Захарченка - Мінекономіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

Зеленський привітав звільнення Балаклії

Україна співчуває через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II

Померла королева Великої Британії Єлизавета II

ОСТАННЄ

Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

ЗСУ отримали 10 металевих укриттів від "Метінвесту" Ахметова

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

Україна і Польща відкриють додатковий пункт пропуску порожніх фур

Група Єрмака-Макфола обговорила необхідність запровадження санкцій проти РФ в сфері атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії

Зеленський привітав звільнення Балаклії

К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з російською армією, а в "оперативній групі військ" – масове дезертирство

Україна співчуває через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА