Заарештовано активи 169 об'єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн

Національна поліція України повідомляє про арешт активів 169 об'єктів нерухомості на суму понад 10 млрд грн, які належать колишньому депутату Держдуми РФ.

"Накладено арешт на активи 169 об'єктів нерухомості на суму понад 10 млрд грн. Кінцевим бенефіціарним власником арештованого майна є російський паперовий магнат та ексдепутат Держдуми РФ, який займався бізнесом на території України", - йдеться у повідомленні Нацполіції на сайті у четвер.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції України, посадовці підприємств налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Під час міжнародної співпраці встановлено, що після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського Союзу. Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України", - наголошується у повідомленні.

За інформацією Нацполіції, в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості більше ніж на 10 млрд грн.

"Планується передача заарештованих активів в управління АРМА. Кошти, отримані від реалізації активів, пов'язаних із РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про арешт корпоративних прав та майна підприємств на суму понад 1 млрд грн, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ.

У повідомленні не зазначалося ім'я ексдепутата Держдуми. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Крупчака.