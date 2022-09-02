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16:09 02.09.2022

Нардепи пропонують Раді удосконалити КПК для ефективної роботи представників МКС

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Нардепи пропонують Раді удосконалити КПК для ефективної роботи представників МКС

Народні депутати пропонують Верховній Раді вдосконалити окремі положення кримінального процесуального законодавства для ефективного розслідування Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду воєнних злочинів на території України, злочинів проти людяності та геноциду.

Відповідний законопроєкт №7728 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення співробітництва з Міжнародним кримінальним судом при проведенні процесуальних дій на території України" зареєстровано у Верховній Раді у п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає механізм узгодження генеральним прокурором (виконувачем обов'язків генерального прокурора) порядку та переліку осіб Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, які здійснюватимуть процесуальні дії на території України.

Ці зміни дозволять здійснювати процесуальні дії на території України не лише прокурору Міжнародного кримінального суду, а й особам, яким він відповідно до Римського статуту делегує повноваження.

Теги: #законопроект #мкс #кпк

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