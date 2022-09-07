Київський КПК дивується з приводу інформації про арешт активів, звернувся до правоохоронців за роз'ясненням

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК), найбільше підприємство целюлозно-паперової галузі України, називає інформацію про арешт його майна "несподіванкою", у зв'язку з чим звернувся до "відповідних органів" за роз'ясненням, повідомляється в офіційній позиції КПК.

"Комбінат не отримував жодних запитів від правоохоронних органів, не проводилося жодних вилучень документів, на основі яких могли б бути зроблені будь-які висновки. Податкові перевірки комбінату та більшості його дочірніх підприємств не проводилися і висновки за результатами таких перевірок, відповідно, відсутні", - йдеться у повідомленні комбінату, оприлюдненому в середу.

Як повідомлялося, у вівторок Офіс генпрокурора України у телеграм-каналі повідомив про арешт корпоративних прав і майна (понад 1 млрд грн) 25-ти підприємств "які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України", бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Крупчака.

При цьому, за даними прокуратури, посадові особи підприємств у 2019-2021 роках. "ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн і легалізували майно в особливо великих розмірах".

Станом на початок поточного року власником Київського КПК є австрійська Pulp Mill Holding (також володіє російським Архангельським ЦПК), а кінцевим бенефіціаром комбінат раніше вказував Крупчака - громадянина Кіпру, директора з інвестицій Pulp Mill, який у липні вийшов зі складу наглядової ради київського комбінату.

У свою чергу, у повідомленні комбінату наголошується, що він не має жодних судових рішень, які набрали законної сили, що доводять "правдивість інформації, що з'явилася в інтернеті", і називає обвинувачення безпідставними та "зробленими з метою тиску на підприємство". Він також наголошує, що не співпрацює з РФ та Білоруссю.

Київський КПК нагадує, що є найбільшим платником податків Київської області, і 2021 року сплатив майже 930 млн грн податків, а з початку 2022 року – майже 550 млн грн.

"Комбінат продовжує свою операційну діяльність у звичайному режимі. Ми впевнені, що найближчим часом усі непорозуміння будуть вирішені у правовому полі", - резюмується в повідомленні.

Київський КПК (Обухів, Київської обл.) – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,2 тис. людей. У січні-липні 2022 року випустив продукцію на 3 млрд 848 млн грн – на 5% менше, ніж за той же період 2021 року.