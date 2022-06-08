Події

14:19 08.06.2022

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

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Російські війська обстріляли село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині. Близько 12:00 з боку російського пункту пропуску "троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Декілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України.

"Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно не використовувалося", - додали у відомстві.

 

Теги: #війна #держприкордонслужба #сумська_область
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