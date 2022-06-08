Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби
Російські війська обстріляли село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині. Близько 12:00 з боку російського пункту пропуску "троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Декілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України.
"Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно не використовувалося", - додали у відомстві.