Події

13:23 08.06.2022

МВС України попереджає про провокаційні ворожі повідомлення, що надходять на адресу українських військових

1 хв читати
МВС України попереджає про провокаційні ворожі повідомлення, що надходять на адресу українських військових

МВС України попереджає про провокаційні повідомлення, які спецслужби Росії скидають у месенджери українським військовослужбовцям для залякування та дестабілізації.

"Увага! Ворог розсилає погрози. Не піддавайтесь на провокації! Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога", - йдеться у повідомленні міністерства у телеграм-каналі у середу.

МВС зазначає, що погрози ворог посилює персональними даними українських бійців – прізвищем, кодом платника податків, місцем реєстрації та іноді даними про чисельність та склад сім'ї.

"Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап", - уточнюють у міністерстві.

У МВС наголошують, що такого типу погрози спрямовані насамперед на те, щоби дестабілізувати морально-психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Теги: #мвс #попередження #повідомлення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 08.06.2022
Унаслідок ворожого авіаудару по Бахмуту повністю зруйновано школу, є постраждалі - МВС

Унаслідок ворожого авіаудару по Бахмуту повністю зруйновано школу, є постраждалі - МВС

19:58 06.06.2022
США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

17:56 03.06.2022
Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

17:49 02.06.2022
Глава МВС: Проблема з колаборантами не стала для України смертельною

Глава МВС: Проблема з колаборантами не стала для України смертельною

15:07 01.06.2022
Щонайменше 234 тисячі українських дітей було депортовано до РФ – МВС

Щонайменше 234 тисячі українських дітей було депортовано до РФ – МВС

12:27 01.06.2022
Розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень родичів полонених, загиблих і зниклих безвісти українських бійців

Розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень родичів полонених, загиблих і зниклих безвісти українських бійців

13:18 31.05.2022
Загибель французького журналіста кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни – МВС України

Загибель французького журналіста кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни – МВС України

07:23 26.05.2022
МВС та ЗСУ зміцнюють оборону українських кордонів у прикордонних областях

МВС та ЗСУ зміцнюють оборону українських кордонів у прикордонних областях

19:39 25.05.2022
Харків'ян просять перебувати в укриттях, можливий авіаудар по місту

Харків'ян просять перебувати в укриттях, можливий авіаудар по місту

20:55 10.05.2022
Україна більше не відповідальна за транзит окупованими територіями, "Газпром" може змінити точку входу для збереження 1/3 транзиту

Україна більше не відповідальна за транзит окупованими територіями, "Газпром" може змінити точку входу для збереження 1/3 транзиту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

РФ втратила за 7 червня в Україні близько 140 військових, три танки та шість безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти повертають до Росії десантників, які відмовляються від подальших бойових дій

Окупанти не вірили в такий опір української армії на Донбасі

Уряд України створить штаб із підготовки до опалювального сезону – Зеленський

ОСТАННЄ

Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій - Кулеба

Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

Кулеба: Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії чи режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію

ДБР розслідує факти зради мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів

СБУ від початку повномасштабної агресії РФ викрила понад 160 ДРГ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА