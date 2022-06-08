МВС України попереджає про провокаційні ворожі повідомлення, що надходять на адресу українських військових

МВС України попереджає про провокаційні повідомлення, які спецслужби Росії скидають у месенджери українським військовослужбовцям для залякування та дестабілізації.

"Увага! Ворог розсилає погрози. Не піддавайтесь на провокації! Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога", - йдеться у повідомленні міністерства у телеграм-каналі у середу.

МВС зазначає, що погрози ворог посилює персональними даними українських бійців – прізвищем, кодом платника податків, місцем реєстрації та іноді даними про чисельність та склад сім'ї.

"Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап", - уточнюють у міністерстві.

У МВС наголошують, що такого типу погрози спрямовані насамперед на те, щоби дестабілізувати морально-психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.