СБУ від початку повномасштабної агресії РФ викрила понад 160 ДРГ

Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні Служба безпеки України викрила понад 160 ворожих ДРГ та повідомила про підозри понад тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України. Зокрема, СБУ затримала ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на південному фронті", - розповів речник української спецслужби у відеоповідомленні, розміщеному в середу в телеграм-каналі СБУ.

За словами Дехтяренка, агент готував теракти на території військових гарнізонів і об'єктів критичної інфраструктури.

На Рівненщині, як повідомив речник, контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який за вказівкою загарбників збирав дані українських захисників – місця проходження служби й адреси проживання військовослужбовців України.

"Отриману інформацію ворог планував використати для здійснення серії рекомендованих нападів на військовослужбовців ЗСУ", - уточнив Дехтяренко.

У Хмельницькому, за його словами, СБУ затримала "розконсервованого" агента ФСБ. "Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону. Зловмисника затримали під час спроби передання цієї інформації загарбникам", - розповів речник української спецслужби.

Також спікер повідомив, що на Дніпропетровщині викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Крім того, за словами Дехтяренка, в Києві до 8 років ув'язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об'єктах енергетики та водопостачання. Зловмисника затримали співробітники СБУ у травні цього року.