Росіяни запускають маленькі ДРГ на Дніпропетровщині – Зеленський

Росіяни запускають маленькі ДРГ у Дніпропетровській області з метою створити інформаційну хвилю про просування, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується Дніпровської області. Просування угруповання на Дніпровську область зараз немає. Але для них дуже важлива інформаційна хвиля… і в Дніпровській області - намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 13 червня.

За словами президента, у п’ятницю Сили оборони знищили одну ворожу групу з 6 людей, які були в кілометрі від адміністративного кордону.

"Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать. "Зеленка" з’явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках", - додав він.