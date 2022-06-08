Найближчі дні в Україні будуть теплі, в деяких областях дощі

В Україні найближчої доби, 9 червня, без опадів, лише на крайньому півдні країни, вдень місцями і на Закарпатті очікується короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У Києві у четвер – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 9 червня найвища температура вдень була +33,0°С у 1998 р., найнижча вночі +5,2°С у 1889 р.

У п'ятницю, 10 червня, у південній частині більшості західних, Житомирської, Вінницької областей мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни безхмарно, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, на півдні країни 23-28°.

У Києві – без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.

8 червня на 9.00 температура води у Чорному морі становила 18-22°, у Дніпрі біля Києва 22°.