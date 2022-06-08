Події

06:48 08.06.2022

Уряд України створить штаб із підготовки до опалювального сезону – Зеленський

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Уряд України створить штаб із підготовки до опалювального сезону – Зеленський

Уряд України створює штаб із підготовки до наступного опалювального сезону, повідомив у ніч із вівторка на середу в традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Це рішення ухвалено за результатами наради, яку я сьогодні провів із представниками уряду, енергокомпаній і регуляторів", - сказав він.

За його словами, "хоч би що планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими". "Обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електроенергії. Через агресію Росії, через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але ми маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", - сказав президент.

Він зазначив, що "в цей час у нас не буде продажу нашого газу та вугілля за кордон, увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все, щоб наростити наші можливості експорту електрики, це дозволяють робити наявні в Україні потужності, а після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт не лише дає нам змогу збільшити нашу валютну виручку, а і прямо впливає на стабілізацію енергетичної ситуації у країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів".

"Поставив уряду конкретне завдання – щоб тарифи на газ та електрику наступного опалювального сезону не змінилися. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло та на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів зимою 2002-2023 років", - заявив Зеленський.

Теги: #підготовка #опалювальний_сезон
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