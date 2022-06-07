Одесит передавав ФСБ РФ дані про позиції та озброєння ЗСУ, справу направлено до суду

Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом державної зради та незаконного поводження з вогнепальною зброєю і бойовими припасами, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками ФСБ РФ. Ще минулого року він надіслав російським кураторам інформацію про перебіг спільних військових навчань НАТО й України "Сі Бриз". А з 24 лютого по 10 березня 2022 року обвинувачений особисто об'їжджав місцевість в Одесі та області, проводив фото- та відеофіксацію координат розташування блокпостів, кількості й озброєння особового складу Збройних сил України, правоохоронних органів і територіальної оборони. Зібрані дані передавав представникам російської спецслужби за допомогою одного з месенджерів", - ідеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання противника. Під час обшуку за місцем його проживання було вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад 1100 набоїв, корпуси трьох осколкових гранат та інші боєприпаси.

Дії колабораціоніста кваліфіковано за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.