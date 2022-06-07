Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

Так званому "першому заступнику мера Маріуполя", депутату від партії "Опозиційна платформа – за життя" заочно повідомлено про підозру у державній зраді, повідомив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

"Заочно повідомив про підозру ще одному зраднику з опзж. Цього разу – так званому першому заступнику мера Маріуполя. Це вже четвертий правопорушник із нинішньої "верхівки" захопленого окупантами міста, яке добровільно перейшло на бік ворога. Займаючи псевдопосаду, 54-річний депутат міської ради відповідає за пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств, його реєстрацію в органах так званої "ДНР", створення комісії із встановлення стану об'єктів інфраструктури та житлового фонду Маріуполя", - написав він у фейсбуці.

Також, за словами керівника прокуратури, правопорушник здійснює вербувальну діяльність щодо жителів міста для залучення їх у формування окупаційної влади.

Санкція ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.