Події

19:20 07.06.2022

Через ворожі обстріли Харківщини у вівторок загинули три особи, шістьох поранено

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Через ворожі обстріли Харківщини у вівторок загинули три особи, шістьох поранено

У вівторок, 7 червня, ЗС РФ обстріляли північну частину Харкова, а також декілька населених пунктів в області, що призвело до нових жертв і постраждалих серед мирного населення.

"Була атакована північна частина міста, зокрема, Олексіївка. Крім того, постраждали такі населені пункти як Черкаська Лозова та Слатине Харківського району та Коробочкине Чугуївського району", - повідомив Синєгубов у відеозверненні, оприлюдненому у його телеграм-каналі у вівторок увечері.

Він закликав жителів Харкова та області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях.

Теги: #харківська_область #обстріли
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