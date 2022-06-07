В Україні в середу очікується тепла й суха погода

Найближчої доби в Україні очікується тепла й суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 8 червня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний (у східних областях північно-східний), 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°; вдень 25-30°.

У Києві у середу без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 8 червня найвища температура вдень (31,3°) була у 2011 році, найнижча вночі (4,6°) у 1925 році.

У четвер, 9 червня, у південних областях та у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У Києві у четвер без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Станом на 09:00 7 червня температура води у Чорному морі становила 18-22°, у Дніпрі біля Києва – 20°.