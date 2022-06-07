Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Співробітника прикордонного загону Рівненської області підозрюють у державній зраді – у 2020-2021 роках він передавав РФ дані про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України для їх подальшої ліквідації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури у вівторок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією прокуратури, прикордонник, працюючи у групі комплектування прикордонного загону Держприкордонслужби України, був завербований і співпрацював з офіцером запасу збройних сил держави-окупанта.

"Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства – для їх подальшої ліквідації", – наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Рівненській області.