Події

12:11 07.06.2022

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

1 хв читати
Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Співробітника прикордонного загону Рівненської області підозрюють у державній зраді – у 2020-2021 роках він передавав РФ дані про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України для їх подальшої ліквідації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури у вівторок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією прокуратури, прикордонник, працюючи у групі комплектування прикордонного загону Держприкордонслужби України, був завербований і співпрацював з офіцером запасу збройних сил держави-окупанта.

"Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства – для їх подальшої ліквідації", – наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Рівненській області.

 

Теги: #прокуратура #прикордонники #держзрада
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 06.06.2022
У Києві заарештували 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству, їх передали до управління АРМА

У Києві заарештували 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству, їх передали до управління АРМА

17:28 01.06.2022
У Києві власники відомої мережі ресторанів виводили гроші до РФ - прокуратура

У Києві власники відомої мережі ресторанів виводили гроші до РФ - прокуратура

15:40 01.06.2022
Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

18:00 31.05.2022
Офіс генпрокурора: До Спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів РФ приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина

Офіс генпрокурора: До Спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів РФ приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина

15:07 31.05.2022
Викрито схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" на рахунки російських підприємств - прокуратура

Викрито схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" на рахунки російських підприємств - прокуратура

17:40 30.05.2022
Окупанти в понеділок обстріляли будинки на Сумщині снарядами, начиненими флешетами – прокуратура

Окупанти в понеділок обстріляли будинки на Сумщині снарядами, начиненими флешетами – прокуратура

14:54 30.05.2022
Венедіктова: Найбільша в історії МКС команда працює в Україні для притягнення до відповідальності воєнних злочинців

Венедіктова: Найбільша в історії МКС команда працює в Україні для притягнення до відповідальності воєнних злочинців

07:07 30.05.2022
Донецька прокуратура розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо обстрілів російською армією Торецька, населених пунктів Бахмутського та Покровського районів

Донецька прокуратура розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо обстрілів російською армією Торецька, населених пунктів Бахмутського та Покровського районів

13:54 26.05.2022
Правоохоронці вилучили продукцію підсанкційних російських виробників на 150 млн грн

Правоохоронці вилучили продукцію підсанкційних російських виробників на 150 млн грн

12:36 26.05.2022
Венедіктова: Консультативна група ЄС, США та Великої Британії щодо розслідування злочинів РФ в Україні - черговий потужний крок допомоги партнерів

Венедіктова: Консультативна група ЄС, США та Великої Британії щодо розслідування злочинів РФ в Україні - черговий потужний крок допомоги партнерів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

ОСТАННЄ

Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок – ОВА

Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА