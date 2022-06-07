Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

Тіла захисників "Азовсталі", які раніше обміняли, доставили до Києва, повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

"Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується", – розповіла асоціація у телеграмі.

Патронатна служба полку "Азов" та лікарі здійснили огляд та опис тіл.

Судмедекспертиза може тривати до трьох місяців. Буде також проведено процедуру упізнання за участю родичів загиблих.

Як повідомлялося, Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих військовослужбовців.