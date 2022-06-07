Події

11:46 07.06.2022

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

1 хв читати
Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

Тіла захисників "Азовсталі", які раніше обміняли, доставили до Києва, повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

"Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується", – розповіла асоціація у телеграмі.

Патронатна служба полку "Азов" та лікарі здійснили огляд та опис тіл.

Судмедекспертиза може тривати до трьох місяців. Буде також проведено процедуру упізнання за участю родичів загиблих.

Як повідомлялося, Україна та Росія здійснили обмін тілами загиблих військовослужбовців.

 

Теги: #азовсталь #тіла #обмін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 04.06.2022
Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

10:55 30.05.2022
Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

06:34 26.05.2022
Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

11:20 24.05.2022
У Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки виявили приблизно 200 тіл загиблих – радник мера

У Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки виявили приблизно 200 тіл загиблих – радник мера

19:24 23.05.2022
Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

Німеччина з 24 травня запускає програму обміну готівкової гривні на євро

07:36 23.05.2022
На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

20:44 21.05.2022
У Москві вивчать питання можливості обміну Медведчука на "азовців" - Слуцький

У Москві вивчать питання можливості обміну Медведчука на "азовців" - Слуцький

13:48 20.05.2022
Важкопоранені військові з "Азовсталі" отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном, процес із тілами загиблих триває - командир полку "Азов"

Важкопоранені військові з "Азовсталі" отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном, процес із тілами загиблих триває - командир полку "Азов"

21:19 19.05.2022
Заступник командира полку "Азов" заявив, що він і командування перебувають на території "Азовсталі", ведеться певна операція

Заступник командира полку "Азов" заявив, що він і командування перебувають на території "Азовсталі", ведеться певна операція

17:52 19.05.2022
Російські окупанти лише за останній місяць скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь" – радник мера Маріуполя

Російські окупанти лише за останній місяць скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь" – радник мера Маріуполя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

ОСТАННЄ

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок – ОВА

Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА