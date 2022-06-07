На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок – ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по смт Степногірську, Василівського району Запорізької області, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон. Загалом учора з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ попало 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що ворог обстрілює Степногірськ майже щодня. У населеному пункті від початку березня немає централізованого водопостачання. Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.

До війни у Степногірську проживали понад 5 000 осіб, нині удвічі менше.