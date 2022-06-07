У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

Станом на сьогодні у Києві зареєстровано майже 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили будинки через повномасштабне російське вторгнення, серед них понад 9 600 дітей, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах", - наводить слова Поворозника пресслужба КМДА.

За його словами, на сьогодні вимушені переселенці можуть отримати психологічну та юридичну допомогу у міських хабах VcentriHub.

"Це і консультація психолога, і юридична консультація, і курси цифрової грамотності для людей літнього віку тощо. Також у хабах щодня проводять заняття з домедичної допомоги, навчання діям при хімічній та ядерній загрозі, правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами", - наголосив Поворозник.