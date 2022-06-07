Події

11:32 07.06.2022

У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

1 хв читати
У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

Станом на сьогодні у Києві зареєстровано майже 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили будинки через повномасштабне російське вторгнення, серед них понад 9 600 дітей, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах", - наводить слова Поворозника пресслужба КМДА.

За його словами, на сьогодні вимушені переселенці можуть отримати психологічну та юридичну допомогу у міських хабах VcentriHub.

"Це і консультація психолога, і юридична консультація, і курси цифрової грамотності для людей літнього віку тощо. Також у хабах щодня проводять заняття з домедичної допомоги, навчання діям при хімічній та ядерній загрозі, правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами", - наголосив Поворозник.

Теги: #кмда #київ #впо
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:01 07.06.2022
Між Києвом та Ірпенем можуть запустити тролейбусну лінію

Між Києвом та Ірпенем можуть запустити тролейбусну лінію

15:51 05.06.2022
У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

10:44 05.06.2022
Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

09:06 05.06.2022
Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

08:00 05.06.2022
У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

06:43 05.06.2022
У Дарницькому та Дніпровському районах Києва сталися вибухи

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва сталися вибухи

07:06 04.06.2022
У Києві затримано чоловіка, у якого виявили в телефоні фото військової техніки та вказівників населених пунктів

У Києві затримано чоловіка, у якого виявили в телефоні фото військової техніки та вказівників населених пунктів

11:37 03.06.2022
"ДТЕК Київські електромережі" у травні відновило електропостачання майже 200 тис. сімей Києва, що залишилися без електрики через аварії

"ДТЕК Київські електромережі" у травні відновило електропостачання майже 200 тис. сімей Києва, що залишилися без електрики через аварії

10:34 03.06.2022
Київський фунікулер закривається на плановий ремонт – КМДА

Київський фунікулер закривається на плановий ремонт – КМДА

07:43 03.06.2022
У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години

У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

ОСТАННЄ

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок – ОВА

Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА