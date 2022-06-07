Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 компаній РФ та Білорусі, зокрема проти "Газпрому" та білоруських оборонних підприємств, повідомляє у вівторок уряд країни.

"Під ці останні санкції підпали 44 організації, зокрема шість білоруських оборонних підприємств. Новозеландцям буде заборонено мати справу з цими компаніями", - заявила глава новозеландського МЗС Наная Махута.

Під санкції потрапили "Газпром", а також організації, що виробляють зброю та військову техніку, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті уряду.

У ньому наголошується, що підприємства, яких торкнулися санкції, мають "стратегічне значення для Росії", оскільки забезпечують сировину, інфраструктуру, зв'язок, транспорт, зброю та фінансування.

Раніше Нова Зеландія вже вносила до санкційних списків фізичних осіб із Росії, фінансові організації, оборонні підприємства.