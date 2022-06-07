Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Прикордонники та митники позачергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним і по пальне до країн Європейського Союзу за погодженими із суміжними країнами "зеленими" коридорами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні. У разі накопичення бензовозів на виїзд з України спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.