Події

09:42 07.06.2022

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

1 хв читати
Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Прикордонники та митники позачергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним і по пальне до країн Європейського Союзу за погодженими із суміжними країнами "зеленими" коридорами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні. У разі накопичення бензовозів на виїзд з України спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #бензовоз #держприкордонслужба #пальне
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 03.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

14:26 02.06.2022
Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

10:33 26.05.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 16 днів і досяг 120 тис. осіб

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 16 днів і досяг 120 тис. осіб

19:49 23.05.2022
США передали українським прикордонникам та поліції $185млн і 21 бронеавтомобіль

США передали українським прикордонникам та поліції $185млн і 21 бронеавтомобіль

19:18 23.05.2022
В Україні середні роздрібні ціни на бензини та дизпальне за тиждень збільшились на 22-30%

В Україні середні роздрібні ціни на бензини та дизпальне за тиждень збільшились на 22-30%

21:10 22.05.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 12 днів і досяг 83 тис. людей

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 12 днів і досяг 83 тис. людей

12:38 19.05.2022
Кабмін оприлюднив постанову про відміну держрегулювання роздрібних цін на паливо

Кабмін оприлюднив постанову про відміну держрегулювання роздрібних цін на паливо

20:42 18.05.2022
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ можливості забезпечення України пальним

Зеленський обговорив із президентом ОАЕ можливості забезпечення України пальним

10:45 18.05.2022
Чистий приплив в Україну за останні 8 днів перевищив 60 тис. осіб - Держприкордонслужба

Чистий приплив в Україну за останні 8 днів перевищив 60 тис. осіб - Держприкордонслужба

20:45 17.05.2022
Штаб при Кабміні відмовився від держрегулювання цін на пальне, очікує граничну ціну бензину 52 грн/л та ДП 58 грн/л

Штаб при Кабміні відмовився від держрегулювання цін на пальне, очікує граничну ціну бензину 52 грн/л та ДП 58 грн/л

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

ОСТАННЄ

В Україні в середу очікується тепла й суха погода

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

ППО збила ракету в районі Запоріжжя

ЄС передав українським правоохоронцям 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Жителі Київщини підірвалися на міні у лісі

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок – ОВА

Асоціація в'їзних туроператорів України запрошує готелі долучитися до програми літніх таборів для сімей, які постраждали від агресії Росії

У Києві зареєстрували майже 66 тис. внутрішньо переміщених осіб – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА