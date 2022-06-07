Південноукраїнська АЕС працює у штатному режимі

Південноукраїнська атомна електростанція (АЕС) працює у штатному режимі, повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Станом на 08:00, 7 червня 2022 року, енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу, що його експлуатує, немає", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску АЕС.

"Станом на 7 червня він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди та скидання радіоактивних речовин у довкілля не перевищують встановлені допустимі значення", - зазначили у пресслужбі.