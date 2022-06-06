Масі Найєм опритомнів після важкого поранення

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, повідомив, що втратив око після тяжкого поранення на фронті.

"Опритомнів. Одного ока у мене ніколи не буде. Іншим бачу погано... Більше переживаю за свого друга, він усе ще в комі. Все буде Україна!", - написав він у фейсбуці в понеділок.

Днем раніше його брат повідомив, що Масі Найєм отримав тяжке поранення голови та ока, був у комі та доставлений до обласної лікарні м.Дніпро, де його готують до операції.