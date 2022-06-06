Події

21:33 06.06.2022

Масі Найєм опритомнів після важкого поранення

1 хв читати
Масі Найєм опритомнів після важкого поранення

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, повідомив, що втратив око після тяжкого поранення на фронті.

"Опритомнів. Одного ока у мене ніколи не буде. Іншим бачу погано... Більше переживаю за свого друга, він усе ще в комі. Все буде Україна!", - написав він у фейсбуці в понеділок.

Днем раніше його брат повідомив, що Масі Найєм отримав тяжке поранення голови та ока, був у комі та доставлений до обласної лікарні м.Дніпро, де його готують до операції.

 

Теги: #брат #поранення #найєм
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 05.06.2022
Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

17:40 01.06.2022
У Лимані поранили голову т. зв. ДНР Пушиліна, повідомляють у МВС України

У Лимані поранили голову т. зв. ДНР Пушиліна, повідомляють у МВС України

20:00 30.05.2022
Трьох мирних жителів, зокрема підлітка, поранено внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова

Трьох мирних жителів, зокрема підлітка, поранено внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова

19:24 28.05.2022
Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, поранені двоє мирних мешканців

Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, поранені двоє мирних мешканців

20:11 21.05.2022
На Дніпропетровщині пенсіонер підірвався на касетному боєприпасі

На Дніпропетровщині пенсіонер підірвався на касетному боєприпасі

08:45 29.04.2022
Чотирьох людей госпіталізовано в результаті вечірнього обстрілу Києва – КМДА

Чотирьох людей госпіталізовано в результаті вечірнього обстрілу Києва – КМДА

13:17 02.04.2022
Унаслідок серії вибухів у місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі поранено чотирьох людей

Унаслідок серії вибухів у місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі поранено чотирьох людей

20:22 31.03.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

21:23 28.03.2022
Через обстріл у Донецькій області постраждав монастир, поранений єпископ – УПЦ (МП)

Через обстріл у Донецькій області постраждав монастир, поранений єпископ – УПЦ (МП)

20:47 21.03.2022
За три дні в Запорізькій області тяжко поранені 14 дітей

За три дні в Запорізькій області тяжко поранені 14 дітей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

ОСТАННЄ

Українські військові відбили 10 атак противника, але в результаті ворожих обстрілів двоє людей загинуло та ще 12 поранено

На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

Зеленський обговорив із Дудою оборонну співпрацю України та Польщі

Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

Посол РФ в ООН залишив засідання Ради безпеки ООН під час виступу президента Євроради Мішеля

Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА