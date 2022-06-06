НАБУ оприлюднило результати голосування за членів Ради громадського контролю

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило результати голосування за склад Ради громадського контролю при НАБУ, яке відбулося 1 червня.

"До складу РГК увійшли кандидати від шести громадських об’єднань: ГО "Антикорупційна сокира", ГО "Ветеранська Сокира", ГО "СОРОРІТАС", ГО "КСЕНОС", ГО "Українське правниче товариство" та ГО "Агрономічне без корупції. Громадський контроль". Серед переможців голосування – 4 жінки та 11 чоловіків. Семеро з 15 обраних кандидатів були членами РГК попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко", - зазначено у повідомленні пресслужби бюро.

Так, згідно з оприлюдненими результатами, перші три місця у голосуванні посіли представники ГО "Антикорупційна сокира" - Марк Савчук отримав 12 230 голосів, Віктор Прудковських – 12 135 голосів та Єлісей Ходоловський – 12 095 голосів.

До нового складу Ради увійшли також два представники ГО "Ветеранська сокира", по три – від ГО "СОРОРІТАС", ГО "КСЕНОС" та ГО "Українське правниче товариство", та один представник ГО "Агрономічне без корупції. Громадський контроль".

Для проведення інтернет-голосування НАБУ використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дало змогу користувачам стежити за процесом голосування у режимі реального часу. Протокол голосування, що містить закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно протягом усього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частину даних щодо кожного користувача було розкодовано, що дало змогу всім кандидатам визначити та проаналізувати результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Крім того, протягом усього часу голосування незалежний спостерігач ГО "Електронна демократія" здійснював моніторинг за процесом інтернет-голосування. За його результатами, фактів, які свідчили б про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, котрі отримали найбільшу підтримку серед виборців, незалежний спостерігач не виявив.

Згідно з умовами проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю під час підрахунку його результатів зараховували голоси, зареєстровані системою голосування у період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному вебсайті НАБУ, зареєстровано голоси 13 644 осіб.