Економіка

14:08 12.05.2023

Мобільні обстеження РГК майже 20 тис. км мереж у 2022 р. запобігли втраті газу на 1 млрд грн - компанія

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Мобільні обстеження РГК майже 20 тис. км мереж у 2022 р. запобігли втраті газу на 1 млрд грн - компанія

Регіональна газова компанія (РГК) у 2022 році обстежила майже 20 тис. км газорозподільних мереж із застосуванням мобільних лабораторій, це дало змогу запобігти втратам обсягу газу вартістю понад мільярд гривень.

"У 2022 році мобільні лабораторії РГК провели обстеження 19 780 км газорозподільних мереж і виявили 2,638 тис. витоків на них. Це дало змогу запобігти втратам об'єму газу вартістю понад 1 млрд грн", - повідомляється в пресрелізі компанії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Там уточнили, що шість сучасних мобільних лабораторій РГК із обладнанням Gazomat обстежили 11,694 тис. км мереж середнього тиску, 6,960 тис. км - низького тиску, 1,126 тис. км - високого тиску. Це становить приблизно 8% газових мереж, які обслуговують 20 операторів ГРМ під брендом РГК.

Як зазначили в компанії, перевагою мобільних лабораторій є їхня швидкість і висока чутливість датчиків.

"Автомобіль із детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і при цьому може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі", - описали принцип дії мобільних лабораторій у РГК, при цьому вказавши на швидку окупність сучасних діагностичних інструментів, оскільки завдяки їм вдається оперативно виявляти витоки газу.

Водночас зазначається, що 2022 року почастішали витоки газу в мережах: якщо 2021 року цей показник становив одне пошкодження на 8,8 км, то 2022 р. - одне пошкодження на 7,5 км газопроводів.

За висновками компанії, це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень завдяки використанню мобільних лабораторій, а й про погіршення стану мереж.

Водночас у РГК наголосили, що тариф операторів не дає змоги модернізувати мережі на достатньому рівні, і як приклад там вказали на АТ "Чернівцігаз", яке під час обстеження, зокрема, газових мереж в одному із сіл Кіцманського району, виявило 32 витоки газу на 17 км газопроводів.

Усі місця витоків газу одразу було внесено до геоінформаційної системи RGC GIS, що містить найповніші дані про місцеперебування газопроводів, діаметри, а також строки експлуатації мереж та обладнання на них, що полегшує роботу ремонтників, яких було направлено до місць витоків одразу після їх виявлення. При цьому, за словами технічного директора "Чернівцігазу" Максима Ладиги, пошкодження були тимчасово усунені.

"Більшість мереж у цьому населеному пункті експлуатують вже понад 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж", - наголосив він.

За інформацією РГК, передбачений у тарифі обсяг інвестицій у газові мережі "Чернівцігазу", що обслуговує 8,854 тис. км мереж, становить 14 млн грн на рік, тобто 1,500 тис. грн на 1 км газопроводу.

Теги: #ргк

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