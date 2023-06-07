Економіка

13:47 07.06.2023

РГК за допомогою супутникового обладнання та нейромереж створює 3D-моделі газових мереж

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РГК за допомогою супутникового обладнання та нейромереж створює 3D-моделі газових мереж

Фахівці "Регіональної газової компанії" (РГК) за допомогою сучасного супутникового обладнання та нейромереж створюють тривимірні моделі газових мереж, що забезпечує якісне визначення розташування підземних газопроводів із точністю до 3 см.

"Такі роботи в рамках першого етапу впровадження технології виконуються в газорозподільних компаніях "Львівгаз", "Рівнегаз", "Івано-Франківськгаз" та "Волиньгаз". Наступного року проєкт буде реалізовано на всіх газорозподільних компаніях, що працюють під брендом РГК", - повідомляється в пресрелізі компанії в середу.

Як зазначено в документі, нейромережі, які взяли на озброєння газорозподільні компанії, будують високоточні 3D-моделі підземних газопроводів під час їхнього будівництва, заміни чи реконструкції. Ця сама технологія використовуватиметься для інформування про перебіг робіт із приєднання до газових мереж.

"Тривимірні "знімки", які створює штучний інтелект, забезпечують газовиків повним комплексом технічної інформації, дають розуміння, на якій глибині мережі прокладені, якого вони діаметру, де і з якими комунікаціями перетинаються", - пояснили в РГК.

Це дасть змогу проводити віртуальні тури газопроводами без розкопок, віддалено контролювати хід робіт, оцінювати їхні обсяги та якість, витрату матеріалів, фіксувати проблемні ділянки. Використання цих технологій дає можливість за секунди максимально точно розрахувати та контролювати кошториси, обсяги земляних робіт і необхідних матеріалів.

Як поінформували в РГК, для створення 3D-моделей газопроводів фахівці використовують смартфони із навігаційним програмним забезпеченням та GNSS-приймачі, що отримують дані про розташування від навігаційних супутників. Сучасне обладнання дає змогу створювати карти газових мереж із точністю, яка раніше не була доступна.

"Раніше допускалося відхилення, яке вимірювалося метрами. Тому іноді доводилось уточнювати місцезнаходження газопроводів перед проведенням модернізації. Тепер геопросторові дані з супутниковою точністю автоматично заносяться до програмного комплексу RGC GIS, в якому містяться найповніші дані про розташування газопроводів і споруд", - наводяться в пресрелізі слова технічного директора РГК Сергія Бондаря.

За його словами, це полегшує роботу всіх фахівців, задіяних у нагляді за станом газорозподільних мереж, їх ремонті, будівництві та модернізації.

Теги: #ргк #газові_мережі

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