Україна ухвалила держстандарт про закачування біометану в газові мережі - РГК

Держпідприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" ухвалило державний стандарт із закачування біометану в розподільчі й магістральні газові мережі, розроблений на основі стандарту ЄС, повідомляється в пресрелізі "Регіональної газової компанії" (РГК) у понеділок.

"Це базовий технічний стандарт ЄС, що використовується для визначення вимог до якості біометану та вмісту в ньому хімічних сполук. Тепер ДСТУ EN 16723-1:2023 "Природний газ і біометан у транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу" став частиною українського законодавства", - повідомили в РГК, яка ініціювала та профінансувала розробку документа.

Як зазначено у пресрелізі, на основі стандарту видаватимуться технічні умови для приєднання біометанових заводів до газорозподільних мереж.

"Стандарт є загальноукраїнським, тобто всі оператори мереж можуть використовувати його в роботі. Це важливо з позиції розвитку ринку і технічного удосконалення процедур і регламентів, що завжди було однією з ключових цілей РГК як виробничо-технологічної компанії", - пояснили в РГК.

Як наголосили в компанії, уніфікація вимог до якості біометану з європейським стандартом є важливим кроком для створення умов для експорту біометану до країн Європи та подальшої інтеграції газових ринків.

"Біометан є стійким декарбонізованим видом енергії і Україна, перебуваючи на початку розвитку ринку, має закладати фундамент розвитку відповідно до прийнятих стандартів ЄС", - пояснили в РГК.

За словами керівника напряму декарбонізації РГК Ігоря Гоцика, біометан через своє походження містить компоненти, яких немає в природному газі - наприклад, кремній, амоній, фторовані сполуки, які можуть впливати на газорозподільну систему.

"Українське законодавство донедавна не враховувало ці специфічні якості біометану", - зазначив Гоцик.

Розробку стандарту виконав технічний комітет зі стандартизації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за участю фахівців АТ "Житомиргаз" і технічного комітету РГК.

Документ набуде чинності з 1 листопада 2023 року, поінформували в РГК.