Green Deal

17:36 16.05.2023

РГК готується підключити до газових мереж 20 біометанових заводів

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РГК готується підключити до газових мереж 20 біометанових заводів

"Регіональна газова компанія" (РГК) виконала для потенційних замовників 20 гідравлічних розрахунків для біометанових заводів загальною потужністю близько 100 млн куб. м на рік, повідомляється в пресрелізі компанії у вівторок.

Як ідеться в документі, про це РГК заявила в рамках міжнародної виставки Aqua Therm Kyiv 16 травня, де компанія презентує обладнання для підключення виробників біометану до газових мереж.

Загалом компанія вже опрацювала понад 50 звернень від виробників біометану.

"Цього року розпочалася нова ера розвитку ринку газу в Україні і РГК готова до неї. Наші підприємства виробляють обладнання для підключення біометанових заводів, сертифіковане за європейськими та світовими стандартами", - заявив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник, якого цитує пресслужба компанії.

За його словами, фахівці компанії також мають досвід консультування, розроблення проєктно-технічної документації та технічних умов і виконання робіт із підключення біометанових заводів до мереж.

"Ми відкриті для співпраці з інвесторами і готові масштабувати цей досвід у будь-якій з областей України", - зазначив Тютюнник.

РГК представила на своєму стенді на виставці газорегуляторний пункт виробництва RGC Production, обладнаний комплектувальними провідними світовими виробниками газового обладнання в особі італійських Pietro Fiorentini і Cavanga Group, а також лінійку роторних, ультразвукових і мембранних лічильників під брендом RGC Metering для промислових і побутових споживачів газу, зокрема smart-лічильник.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року РГК підключила до своїх мереж перший в Україні завод із виробництва біометану продуктивністю 3 млн куб. м газу на рік.

У 2022 році було укладено меморандум між РГК і STX - європейським трейдером ринку біометану, який контролює 15% ринку Європи, на купівлю біометану з України.

Компанія також розробила державний стандарт із закачування біометану в розподільчі та магістральні газові мережі, затверджений ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". Цей документ гармонізує вимоги до біометану з європейськими та спрощує його експорт до країн Європи.

Загальний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється більш ніж у 9,6 млрд куб. м на рік.

РГК заснована 2010 року і є лідером у розробці інноваційних та комплексних рішень для газорозподільної галузі. Компанія об'єднує 20 операторів ГРМ, що працюють у 16 регіонах України та обслуговують 250 тис. км газорозподільних мереж і 47 тис. газорегулювальних пунктів, а також забезпечують розподіл газу для 8 млн клієнтів. Надає повний комплекс послуг з під'єднання біометанових заводів до газорозподільних мереж, зокрема до власних.

Теги: #газ #ргк #биометан

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