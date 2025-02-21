Економіка

21:08 21.02.2025

МХП поки не анонсує експорт нових партій біометану у зв’язку з питаннями енергобезпеки України

3 хв читати
МХП поки не анонсує експорт нових партій біометану у зв’язку з питаннями енергобезпеки України

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП, яка 11 лютого здійснила тестовий експорт біометану в ЄС, поки не робила й не може анонсувати наступні транзакції, оскільки має переконатися в достатності ресурсу для власних потреб в умовах атак РФ на енергоінфраструктуру, а також проаналізувати вплив на розвиток "зелених" технологій зміни влади у США, повідомив президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

"Є питання енергобезпеки України, коли щодня атакують, знищують енергоінфраструктуру. Тоді постає питання, чи експортувати, чи забезпечувати власне виробництво. Останнє набагато важливіше (…). Ключовий критерій для кожної компанії – насамперед забезпечити себе", – сказав він у коментарі "Енергореформі" в кулуарах "Solar Invest Forum Ukraine" від Асоціації сонячної енергетики України в четвер. 

Домбровський наголосив, що експорт першої партії біометану був лише початком, тестовою поставкою, яка дала б змогу вивчити сам його механізм.

"У нас є робочий графік, свій баланс, все (механізм експорту – ЕР) працює, проходить, все сертифіковано, а далі будемо дивитися", – зазначив Домбровський.

Глава "МХП Еко Енерджи" також звернув увагу, що президент США Дональд Трамп вийшов з Паризької угоди та зупинив фінансування багатьох "зелених" проєктів, таким чином зорієнтувавши країну на викопні види палива. Тому, за його словами, зараз існує ідеологічна дискусія щодо філософії "зеленого" переходу між США та Євросоюзом.

"Виходячи з цього, ми зараз будемо дивитися на енергетичні баланси, в тому числі на баланс для України. Якщо будемо забезпечувати себе і матимемо можливість експортувати біометан по високій ціні в ЄС, тоді це дуже вигідно, це те, на що ми розраховуємо. А якщо ціна буде мінімальна, на межі українського ринку, то будемо використовувати тут. Просто є багато викликів, на які поки немає відповіді", – зазначив Домбровський.

Як повідомлялося, біометановий завод МХП "Оріль-Лідер" 11 лютого експортував 27,4 тис. куб. м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила такий експорт.

МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Його покупцем виступила компанія Vitol.

"Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області нещодавно підключився до мережі. Його потужність - 11 млн куб. м на рік.

Першу партію українського біометану в 67 тис. куб. м 7 лютого експортував енергохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану в рік працює в Хмельницькій області. Експорт теж здійснювався до Німеччини.

В інтерв’ю "Енергореформі" керівник напряму ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро" Олег Рябов прогнозував, що під кінець лютого ця компанія може здійснити першу транзакцію з експортом біометану. Це ще один із трьох виробників біометану, підключений до мережі. Потужність його заводу в Чернігівській області становить 3 млн куб. м біометану на рік.

Як нещодавно прогнозував в інтерв’ю "Енергореформі" голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, вже незабаром в ПСГ України може бути закачано 2 млн куб. м біометану. За його словами, його середня ціна під часм експорту становить орієнтовно EUR900 /тис. куб. м (згідно з ТЕО проєктів).

Теги: #биометан #мхп #ситуація #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 25.02.2025
Експорт української пшениці пожвавився, ціни на внутрішньому ринку не відстають від світових - аналітики

Експорт української пшениці пожвавився, ціни на внутрішньому ринку не відстають від світових - аналітики

18:17 24.02.2025
Epicentr Ceramic Corporation у 2024р подвоїв експорт

Epicentr Ceramic Corporation у 2024р подвоїв експорт

15:14 23.02.2025
Оперативна обстановка в країні залишається повністю контрольованою – глава СБУ

Оперативна обстановка в країні залишається повністю контрольованою – глава СБУ

19:40 19.02.2025
Технічні зауваження до мінімальних експортних цін невеликі, механізм працює нормально - Коваль

Технічні зауваження до мінімальних експортних цін невеликі, механізм працює нормально - Коваль

09:41 19.02.2025
Nestlé в Україні у 2024 р. інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн і наростила на 76% експорт

Nestlé в Україні у 2024 р. інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн і наростила на 76% експорт

11:52 18.02.2025
Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році

Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році

21:08 14.02.2025
РФ втратила у Курській області близько 20 тисяч військових убитими – Сирський

РФ втратила у Курській області близько 20 тисяч військових убитими – Сирський

20:55 14.02.2025
ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки

ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки

19:20 14.02.2025
Китайський експорт товарів подвійного призначення в РФ має припинитися - Каллас після зустрічі з головою МЗС КНР

Китайський експорт товарів подвійного призначення в РФ має припинитися - Каллас після зустрічі з головою МЗС КНР

12:41 14.02.2025
На покровському напрямку покращилася ситуація – Зеленський

На покровському напрямку покращилася ситуація – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Ідея інфраструктурного холдингу на ринку капіталу за участю міжнародних партнерів на стадії обговорення – НКЦПФР

ОСТАННЄ

Українські борошномели скаржаться на складності із закупівлею пшениці - аналітики

Банк Кредит Дніпро у вкладеннях в цінні папери зберігатиме пріоритет за ОВДП

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Кредитний портфель банку "Кредит Дніпро" у 2024р збільшився вдвічі – голова правління

Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Аеропорт Кишинева у 2025 р. планує зростання пасажиропотоку на 21%

Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

Близько 800 виробників працюють над інноваціями в галузі оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА